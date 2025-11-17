Claudio Lotito insiste e accelera nella sua battaglia per la trasparenza nella gestione da parte dei fondi dei club calcistici italiani. Oltre al disegno di legge, presentato lo scorso 5 agosto insieme al senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, il senatore e presidente della Lazio ha infatti presentato anche un emendamento alla manovra contenente la stessa identica norma.

In particolare, secondo il testo, i soggetti esteri che acquistano almeno il 5% di una squadra di calcio devono costituire entro 90 giorni una società di diritto italiano con sede legale nel territorio nazionale, e i club devono comunicare i nominativi di persone fisiche e giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5%, nonché la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisizione. Va inoltre nominato un legale rappresentante residente in Italia.