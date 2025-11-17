La 'neonata' Inter Under 23 guidata da Stefano Vecchi si gode la sua prima 'corsa', annata che vale da battesimo per la seconda squadra dei nerazzurri che stanno onorando senza sfigurare la stagione da poco cominciate. Se la prima squadra dell'Inter è però una delle più tifate e seguite dai tifosi del Biscione che continuano a toccare vette altissime per presenza allo stadio, non si può dire lo stesso della seconda squadra nerazzurra. L'Under 23 non gode del seguito della squadra di Chivu come testimoniano i 7.208 spettatori complessivi registrati fino a questo momento: dopo 14 giornate, la media è di 1.030 persone a partita, con picchi verso il basso di un numero di presenti al di sotto delle 400 presenze.

Alcune gare difatti attirano quasi solo i tifosi fuori casa, come il match con il Lecco (1.810 presenze, di cui 1.500 ospiti) o quello con il Vicenza (2.501 spettatori, 1.765 ospiti).