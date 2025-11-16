Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Gennaro Gattuso punta con forza sul blocco Inter: titolari Bastoni in difesa, Barella e Frattesi a centrocampo, Dimarco sugli esterni e infine Esposito, partner offensivo di Retegui nel 3-5-2 del ct azzurro. Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali:

ITALIA-NORVEGIA - LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso. Norvegia (4-4-2) - Nyland;

Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. Commissario tecnico: Stale Solbakken.