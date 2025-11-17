Non è servito a molto visto che la Serbia aveva già abbandonato ogni speranza di qualificazione ai Mondiali dopo la sconfitta con l'Albania. Resta però la grande soddisfazione ad Aleksandar Stankovic di aver trovato ieri contro la Lettonia il suo primo gol con la maglia della Nazionale, un evento celebrato a fine partita ai canali ufficiali della Federcalcio serba: "È ​​una sensazione incredibile, è qualcosa che sognavo fin da bambino, quindi questo è il mio sogno, da quando guardavo mio padre giocare con la Nazionale. Era davvero il mio sogno e sono molto felice, non vedo l'ora di chiamare la mia famiglia e brindare a questo traguardo".

Quindi non hanno già inviato messaggi?

"Sì, l'hanno fatto, ma non ho ancora risposto, dovevo fare tutto in fretta, devo andare all'aeroporto, torno a casa".

Da dove ha guardato la partita tuo padre Dejan?

"Dalla Russia. Mi ha chiamato, ma non ho potuto rispondergli, stavo facendo la doccia. È orgoglioso come ogni papà e si sarà sicuramente emozionato. Vedrò cosa ha da dire".

Una grande azione, poi un colpo di testa fenomenale e un gol molto bello.

"Sì, un cross molto bello, l'ideale. Sono molto contento, ringrazio anche i miei compagni di squadra, perché senza di loro non starei giocando così".

L'allenatore dice di essere rimasto sorpreso dal fatto che tu sia andato ad abbracciarlo e che lo hai piacevolmente colpito

"Beh, lo è, perché sempre in allenamento, ormai da due o tre giorni, lui crossa sempre la palla e io in qualche modo la faccio entrare, a volte sbaglio il tempismo e lui mi dice sempre che devo trovare il tempismo giusto, per farla entrare con un bel colpo di testa e oggi è successo questo ed è per questo che gli ho dedicato il gol.

Sei soddisfatto degli ultimi giorni di collaborazione con lui?

"Sono molto contento, capisce molto di calcio e ama molto il calcio. E questo ti dà energia, devi dare il massimo. È fantastico lavorare con lui e non vedo l'ora di tornare a marzo".