Non poteva che cominciare dai recenti forfait di Denzel Dumfries e Justin Kluivert la conferenza stampa di Ronald Koeman, ct dei Paesi Bassi, alla vigilia della gara con la Lituania, quella che può dare agli Orange il pass diretto per il Mondiale 2026: "Siamo a novembre, sapete come è - la premessa del tecnico -. I ragazzi hanno avuto un calendario pieno nelle ultime settimane, compresa la Champions League, quindi ci sono più infortuni. Volevamo tenere tutti in squadra, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert. La squadra è più che a posto, possiamo coprire tutti i ruoli".

Nel caso di Dumfries si tratta di un leggero problema alla caviglia che non sembra preoccupare ma che ha spinto l'Inter a richiamare a Milano il suo laterale, anche per evitare guai peggiori in vista di una partita importante come il derby di domenica prossima.