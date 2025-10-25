È Maurizio Mariani l'arbitro designato dall'AIA per dirigere Napoli-Inter, gara valida per l'ottava giornata di Serie A EniLive. Il fischietto della sezione di Aprilia è coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR sono presenti Marini e Pezzuto, con i ruoli di VAR e AVAR. Primo episodio chiave poco prima della mezz'ora di gioco, quando Mariani, su segnalazione dell'assistente (quasi 10 secondi dopo), concede un calcio di rigore al Napoli per un contatto lieve tra Mkhitaryan e Di Lorenzo Sembra proprio il capitano del Napoli a voler cercare un contatto allargando la gamba.

La direzione di Mariani, oltre all'errore sul rigore, è fortemente confusionaria e al 43' del primo tempo viene ammonito Di Lorenzo invece di Gilmour (entrata in ritardo dello scozzese, ndr). Un giallo che Gilmour prende a fine primo tempo per fallo tattico su Dumfries. Nel secondo tempo la gestione di Mariani è più positiva rispetto a quella del primo tempo, anche perché non ci sono grossi episodi troppo difficili. Giusto il rigore assegnato all'Inter dopo on field review. Ma complessivamente gli errori e le disattenzioni sui cartellini sono troppo gravi per valutare sufficientemente la sua direzione.

Di seguito gli episodi più rilevanti da moviola:

11' Pressing alto di Juan Jesus su Bonny: giusto evidenziare il fallo sull'attaccante dell'Inter.

12' Lautaro rischia il giallo per un'entrata in ritardo su Buongiorno.

19' Spinta netta di Dimarco nei confronti di Politano: puntuale qui il fischio di Mariani.

28' Mariani, su segnalazione dell'assistente, assegna un rigore al Napoli per fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Contatto lievissimo e concessione in ritardo di un penalty che lascia grossi dubbi perché sembra più Di Lorenzo a voler cercare il contatto, aprendo la gamba. Il silent check del VAR lascia la decisione di campo.

43' Mariani inspiegabilmente non ammonisce Gilmour (scivolata in ritardo su Calhanoglu), ma Di Lorenzo, per aver steso Dimarco. Ammonizione per lo scozzese che era sacrosanta, e si sarebbe rivelata fatale a fine primo tempo.

50' A fine primo tempo Gilmour viene ammonito per un fallo tattico su Dumfries.

52' Intervento irregolare di McTominay che blocca Zielinski pronto a impostare il gioco. Lo scozzese ha rischiato il giallo.

57' Mariani assegna un rigore all'Inter dopo on field review: il braccio di Buongiorno è largo (e in posizione innaturale) sul colpo di testa di Lautaro.

61' Ammonito Conte dopo le provocazioni della panchina del Napoli nei confronti di Dumfries. Battibecchi a distanza tra il tecnico dei partenopei e Lautaro.

77' Ammonito Bastoni per una reazione un po' eccessiva dopo un fallo di Politano nei suoi confronti.