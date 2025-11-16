Giampiero Ventura, interpellato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato della lotta al vertice, soffermandosi anche sull'Inter. Di seguito le sue parole: "Vedo l’Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene, e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions. Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare. La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini".