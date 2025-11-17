La finale di Champions League del 2024 alla guida del Borussia Dortmund, poi il vuoto: Edin Terzic è fermo praticamente da un anno e mezzo, ma lo stesso tecnico tedesco di origini bosniache preferisce parlare non di attesa, ma di un periodo di preparazione: "Non sto aspettando, mi sto preparando: c’è una grande differenza. Un allenatore, nella sua vita, non può aspettare, deve essere pronto", ha dichiarato nel corso dell'evento Hudl Performance Insights, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Dove ha raccontato anche dei retroscena su quanto fatto in questi mesi di inattività: "Negli ultimi mesi ho incontrato 60 persone, per migliorarmi e capire chi potrebbe essere adatto per lavorare con me, nel momento in cui mi chiameranno. Mi servono persone che siano migliori di me nel loro campo di azione. In 10/15 sono nella mia lista. Poi certo, in questi mesi ho fatto anche altro: sono stato un padre, un marito, un fratello, un amico".
Terzic svela anche di aver avuto interesse da parte di alcuni club italiani, "ma non dirò quali per rispetto". E sempre a proposito di Italia si sbilancia su un ritorno dell'Inter in finale di Champions League: "Sì, certo, può tornare. Noi abbiamo giocato la finale di Champions un anno dopo la nostra maggiore delusione, la Bundesliga persa per differenza reti. E quell’anno avevamo ceduto Jude Bellingham, che abbiamo ritrovato da avversario nella partita più importante. L’Inter, peraltro, lo scorso anno mi ha colpito tantissimo: non è normale subire un solo gol in otto partite del girone di Champions. Ho studiato ad esempio il loro modo di difendere sui cross, che è eccezionale. Nel mondo moderno c’è molto copia-incolla, io penso che l’importante sia non farlo alla cieca: devi capire che cosa può andare bene per te e per te il tuo team. E magari da un allenatore prendere il modo in cui comunica in conferenza stampa, non necessariamente un aspetto tecnico".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:08 Gran Galà del Calcio AIC 2025, si vota per il gol dell'anno: Barella tra i candidati alla successione di Thuram
- 13:53 Gran Galà del Calcio AIC, presentata l'edizione 2025: nelle nomination tanti interisti e... l'Inter stessa
- 13:38 Inzaghi-Al Hilal, Pastorello: "È nata prima della finale, ma Simone è un professionista e 4-5 giorni prima di Monaco... "
- 13:24 Norma anti-fondi, Lotito insiste: dopo il disegno di legge presentato un emendamento alla Finanziaria
- 13:10 Sky - Lautaro ieri a San Siro a vedere l'Italia, da domani testa al Milan. Il programma di rientro dei nerazzurri
- 12:55 Filip Stankovic: "Col Venezia ho realizzato un sogno. Ora ne ho un altro insieme ad Aleksandar e papà Dejan"
- 12:43 Sabatini: "Roma in testa con l'Inter merito di Gasp. Se continua questo percorso può aspirare al titolo"
- 12:29 Adani: "Preoccupato per l'Italia, ma non nei playoff: non troveremo nazionali più forti"
- 12:14 Condò: "Esposito una conferma anche in una serata così. Calafiori? Vorrei vederlo con Dimarco"
- 12:00 CROLLO AZZURRO, PIO la LUCE nel BUIO. FRATTESI preoccupa. CALHA rientra prima, le ULTIME su DUFMRIES
- 11:45 Edin Terzic: "Dall'Inter ho imparato molto. Per me può tornare a giocare la finale Champions"
- 11:30 Frattesi: "Quando si perde 4-1 si deve chiedere scusa. Anche se non parlerei di umiliazione"
- 11:16 Grosso: "Pio Esposito è forte: dimostra che i nostri giovani ci sono, ma..."
- 11:02 GdS - Derby d'alta quota: Inter e Milan primeggiano nel gioco aereo
- 10:48 GdS - Chivu e i derby di Milano: dal 4-0 al cartellino rosso
- 10:34 Inter a Madrid per la Nfl: Vieri incontra il commissioner e la leggenda Dan Marino
- 10:20 TS - Calhanoglu già tornato ad Appiano (non solo per il problema fisico). Al lavoro anche i quattro infortunati
- 10:06 Albertosi: "Maignan-Sommer, ecco pregi e difetti. Derby? Dico che..."
- 09:52 Bordon: "Credo che Sommer sia agli ultimi mesi a Milano. Josep Martinez? Per sapere se è da Inter dovrebbe giocare"
- 09:38 TS - Portiere Inter, spunta Meslier per gennaio. Ma il favorito è un altro: sfida al Milan
- 09:24 Pagelle TS - Bastoni in difficoltà. Dimarco ed Esposito tra gli azzurri che si salvano
- 09:10 Abodi: "Finestra per uno stage azzurro? E' interesse comune che l'Italia vada ai Mondiali"
- 08:56 Pagelle GdS - Pio è il migliore, Dimarco si salva, Bastoni il primo a crollare
- 08:42 Pagelle CdS - Esposito una certezza, Dimarco moto perpetuo, Barella ovunque. Male Bastoni, malissimo Frattesi
- 08:28 CdS - Calhanoglu sempre al centro: torna prima e Chivu può sorridere
- 08:14 CdS - Verso il derby: Dumfries ci spera, domani in gruppo? Sucic, Akanji e Calhanoglu...
- 08:00 Transfermarkt - La top undici degli italiani più costosi in Serie A: ci sono tre giocatori dell'Inter
- 00:00 Disfatta azzurra ma Pio si salva: è lui l’unica speranza calcistica italiana?
- 23:45 Atletico Madrid, preoccupazioni per Oblak tra campionato e la sfida all'Inter: si prepara Musso
- 23:30 L'analisi di Ventura: "Vedo l'Inter più forte delle altre, Chivu sta facendo bene"
- 23:15 Inter, tre impegni nel finale di novembre per dare continuità alle 4 vittorie consecutive
- 23:00 Italia, Gattuso si scusa dopo il crollo con la Norvegia: "Risultato pesante, nel secondo tempo siamo spariti"
- 22:45 La Norvegia umilia l’Italia: Pio illude gli azzurri, che incassano un poker roboante a San Siro
- 22:30 Sonetti: "L'Inter ha la rosa migliore, con giocatori intelligenti. Non sono convinto della Juve"
- 22:15 Tissone inquadra la lotta Scudetto: "Napoli e Inter in testa, ma Juve da non sottovalutare"
- 22:00 Bargnani sul progetto NBA Europe: "Sono super favorevole, deve diventare come la Champions"
- 21:46 Pio Esposito nella storia: è il quarto più giovane di sempre a segnare tre gol con l’Italia
- 21:32 Italia-Norvegia, anche Ausilio e Ralph presenti a San Siro per gli azzurri
- 21:17 Zambrotta: "È vero che l'Italia non ha partecipato a due Mondiali di fila, ma non dimentichiamo Euro 2020"
- 21:03 Pio Esposito segna il primo gol a San Siro: movimento da attaccante vero e girata vincente contro la Norvegia
- 20:48 Lazio, Rovella va sotto i ferri. Il club puntualizza: "La terapia conservativa era voluta dal giocatore"
- 20:33 Bonucci carica l’Italia: "Vincere per dare continuità. Fiducia totale nei nostri difensori contro Haaland"
- 20:18 Repubblica - Frendrup è il sogno della Roma, ma attenzione all'Inter. Il Genoa non fa sconti
- 20:04 Primo gol con la maglia della Serbia per Stankovic, l'Inter osserva interessata: il punto
- 19:50 SI - L'Inter lavora per un difensore di prospettiva: probabile investimento a giugno
- 19:36 InterNazionali - Italia-Norvegia, le ufficiali: Gattuso si affida al blocco Inter, 5 nerazzurri dal 1'
- 19:22 Giordano: "Scudetto, se non il Napoli lo vincerà il Milan. L'Inter? La vedo più da Champions e questo..."
- 19:07 La rivelazione dell'agente Gardi: "Icardi ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita da 120 mln di euro in tre anni"
- 18:53 Sticchi Damiani: "Qualcuno vuole portare la Serie A a 16. Io sono profondamente contrario"
- 18:38 Sky - Verso il derby, niente da fare per Mkhitaryan. Dumfries non preoccupa, Darmian recuperato. E Thuram...
- 18:24 Romano su Lookman: "Palladino dovrà gestire la situazione. E dopo le offerte dell'Inter rifiutate..."
- 18:10 Guido Borghi: "Marotta il più bell'esempio della storia di mio padre. Dal nulla ai livelli più alti"
- 17:55 Spareggi Mondiali, niente San Siro: semifinale a Bergamo, per la finale Roma in pole position
- 17:40 Francia, Deschamps: "Annuncerò i convocati per il Mondiale nella seconda metà di maggio"
- 17:25 Domani Malta-Polonia, Zielinski diffidato. Il ct Urban: "Ovviamente ci saranno dei cambi"
- 17:10 Adani: "Coppia Esposito-Retegui stasera con la Norvegia? Pio con la Moldova è entrato molto bene"
- 16:55 La Russa prova a chiudere la polemica con Gattuso: "Tiferò Italia a San Siro e lo invito al Senato"
- 16:40 Kek, CT Slovenia: "L'infortunio di Oblak è peggiorato". Apprensione anche per l'Atletico Madrid
- 16:25 Paesi Bassi, Koeman sul forfait di Dumfries: "Volevamo tenere tutti in squadra, ma l'Inter lo ha richiamato"
- 16:10 Trevisani: "L'Inter è molto più forte dell'anno scorso, come fa a non essere la favorita per lo scudetto?"
- 15:55 Marotta: "Sarò sempre riconoscente a Giovanni Borghi, grazie a lui sono diventato dirigente"
- 15:40 L'Equipe parla di Pio Esposito: "È lui che fa venire l'acquolina in bocca all'Italia"
- 15:25 Runjaic: "La prima vittoria contro l'Inter la cosa più bella da quando sono all'Udinese"
- 15:10 GdS - Chivu, passione NFL: il tecnico dell'Inter è al Bernabeu per la gara tra Dolphins e Commanders
- 14:55 Sconfitta beffa per l'Inter Women: le nerazzurre si divorano di tutto, il Napoli vince 1-0 in contropiede
- 14:40 Nazionale, Gattuso: "Non possiamo piacere a tutti, ma siamo orgogliosi della gente che ci vuole bene"
- 14:25 Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo in Nazionale. Stasera è importante vincere anche per noi stessi"
- 14:10 De Vrij fuori dalla Nazionale, Van Hanegem critico: "È stato il miglior giocatore degli Europei"
- 14:00 Problema al polso, Calhanoglu saluta la Turchia: l'interista non convocato per la gara con la Spagna
- 13:50 Firenze, tensione Fiorentina-Comune per i lavori al Franchi. Ferrari: "Che differenza con Milano"