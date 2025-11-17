La finale di Champions League del 2024 alla guida del Borussia Dortmund, poi il vuoto: Edin Terzic è fermo praticamente da un anno e mezzo, ma lo stesso tecnico tedesco di origini bosniache preferisce parlare non di attesa, ma di un periodo di preparazione: "Non sto aspettando, mi sto preparando: c’è una grande differenza. Un allenatore, nella sua vita, non può aspettare, deve essere pronto", ha dichiarato nel corso dell'evento Hudl Performance Insights, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Dove ha raccontato anche dei retroscena su quanto fatto in questi mesi di inattività: "Negli ultimi mesi ho incontrato 60 persone, per migliorarmi e capire chi potrebbe essere adatto per lavorare con me, nel momento in cui mi chiameranno. Mi servono persone che siano migliori di me nel loro campo di azione. In 10/15 sono nella mia lista. Poi certo, in questi mesi ho fatto anche altro: sono stato un padre, un marito, un fratello, un amico".

Terzic svela anche di aver avuto interesse da parte di alcuni club italiani, "ma non dirò quali per rispetto". E sempre a proposito di Italia si sbilancia su un ritorno dell'Inter in finale di Champions League: "Sì, certo, può tornare. Noi abbiamo giocato la finale di Champions un anno dopo la nostra maggiore delusione, la Bundesliga persa per differenza reti. E quell’anno avevamo ceduto Jude Bellingham, che abbiamo ritrovato da avversario nella partita più importante. L’Inter, peraltro, lo scorso anno mi ha colpito tantissimo: non è normale subire un solo gol in otto partite del girone di Champions. Ho studiato ad esempio il loro modo di difendere sui cross, che è eccezionale. Nel mondo moderno c’è molto copia-incolla, io penso che l’importante sia non farlo alla cieca: devi capire che cosa può andare bene per te e per te il tuo team. E magari da un allenatore prendere il modo in cui comunica in conferenza stampa, non necessariamente un aspetto tecnico".