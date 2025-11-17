Enrico Albertosi parla a Tuttosport delle differenze tra Mike Maignan e Yann Sommer. "Le caratteristiche migliori di Magnan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Il derby? Una partita a parte. Non c’è una squadra favorita. Penso sia una partita bellissima da giocare. L’Inter è prima, il Milan due punti sotto, in tante sono lì, sia i nerazzurri che rossoneri potranno dire la loro nella lotta scudetto se continuano così".