A San Siro ci sarà il tutto esaurito per il derby di domenica prossima tra Inter e Milan, con il club nerazzurro che punta a battere il record d'incasso della passata stagione, ancora il più alto di sempre nella storia del calcio italiano. Poco più di un anno fa nelle casse interiste entrò la somma di 7.626.430 euro con 75.366 spettatori presenti e questa volta i numeri potrebbero essere ancora più alti, informa La Gazzetta dello Sport.
Tanta attenzione anche verso le due curve, dove resta da decifrare la possibile presenza di coreografie dopo i noti fatti di cronaca legati all'inchiesta 'Doppia Curva'. "Il tema porta alle coreografie: sì o no? Verrà organizzato qualcosa di speciale come spesso accade fra richiami storici e cartoncini o lo spazio verrà occupato soltanto da striscioni e bandiere? Lo stop alle recenti proteste e il ritorno ai cori lascia ben sperare, e l’augurio più o meno generale è che dai gradoni di San Siro appiano al fischio d’inizio due coreografie che solo il derby di Milano è in grado di offrire. Ad oggi, però, è ancora presto per conoscere la decisione definitiva delle tifoserie organizzate. Ma di certo c’è che lo spettacolo resisterà in ogni caso", conclude la rosea.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
