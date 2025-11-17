Ultimo impegno nel girone di qualificazione ai Mondali 2026 per la Croazia di Petar Sucic, che dopo aver staccato il biglietto per il Nord America chiuderà in casa del Montenegro. Una partita per la quale il CT dei Vatreni Zlatko Dalic annuncia alcuni cambi a livello di formazione: "Vogliamo dare una possibilità ad altri giocatori, per metterli alla prova. Qui tutti sono competitivi e tutti aspettano un'occasione. Distribuiremo le nostre forze, abbiamo giocatori esperti come Luka Modric, Ivan Perisic e Andrej Kramarić con noi, faremo di tutto per vincere la partita. Il Montenegro ha cambiato alcune cose a centrocampo, hanno molti giovani. Questa è una squadra giovane che vuole mettersi alla prova e questa è la cosa più pericolosa".
Chi non riposerà, però, è proprio il centrocampista del Milan: "Posso promettervi che Modric giocherà. Il pubblico montenegrino merita di vedere Luka Modric. È il miglior calciatore del mondo e questa è l'occasione per dimostrarlo a Podgorica".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
