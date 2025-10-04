Ermanno Feliciani dirige con pochi fischi ma quasi sempre puntuali Inter-Cremonese, grazie a un posizionamento in campo vicino all'azione. Al 12', quando, assieme all’assistente Lo Cicero, non vede in diretta la posizione irregolare di Manuel Akanji, in occasione del raddoppio nerazzurro, lo aiuta provvidenzialmente il VAR. Che, giustamente, non aveva avuto nulla da eccepire sul gol di Lautaro di sei minuti prima. La gara va via tranquilla e si scalda un po' solo nel finale con due ammonizioni e un rigore chiesto dagli ospiti. Gli episodi da moviola:

6' - Sul lancio di Nicolò Barella è regolare la posizione di Ange-Yoan Bonny prima del gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Sale in ritardo Baschirotto, bravo l'arbitro e il suo assistente a dare il gol live, poi confermato da Lissone.

12' - Akanj è in posizione di offside quando devia in rete casualmente il tiro Dimarco. Gol annullato dall'arbitro dopo l'intervento dei varisti Gariglio e Di Bello.

18' - Nell'area di rigore della Cremonese, Baschirotto non tocca il pallone con il braccio dopo la respinta di Silvestri sul tiro di Mkhitaryan. In ogni caso, l'eventuale tocco non sarebbe stato punibile perché la mano dell'ex difensore del Lecce era appoggiata a terra.

38' - Il raddoppio nerazzurro questa volta è buono: Bonny è dietro la linea del pallone e della difesa della Cremonese prima di inchiodare in rete il suo colpo di testa.

SECONDO TEMPO

55' - Silvestri si lamenta perché, a suo dire, ha avuto la vista ostacolata da Lautaro sul gol del tris di Dimarco: l'arbitro non è dello stesso avviso e convalida. Con la conferma del VAR che giudica la posizione del Toro non impattante.

57' - Tutto buono sul poker di Barella, che riceve da Bonny, liberato in posizione regolarissima da Mkhitaryan.

78' - Bianchetti tira platealmente la maglia di Sucic sotto gli occhi dell'arbitro: calcio di punizione dal limite inevitabile per l'Inter.

84' - Sucic, senza la possibilità di prendere palla, stende Barbieri nei pressi della bandierina del corner. Un fallo che gli costa il cartellino giallo. Il primo in tutta la partita estratto da Feliciani.

86' - Trattenuta reiterata ai danni di Diouf: giusta anche l'ammonizione a Pezzella.

87' - Regolare il 4-1 di Bonazzoli: Feliciani dà l'ok dopo un silent check di qualche secondo col VAR.

89' - Contatto Sucic-Bonazzoli ai bordi dell'area dell'Inter: il fallo del croato sembra esserci, ma Feliciani sorvola. E il VAR è tagliato fuori.