Un'azione che ha visto protagonisti Dimarco e Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 ha segnato il suo primo gol a San Siro e l'ha fatto con la maglia della nazionale contro la Norvegia. Controllo palla impeccabile e torsione che non ha lasciato scampo al portiere norvegese. Azzurri in vantaggio nel diluvio del Meazza. Simpatico il siparietto con Lele Adani, che ha punzecchiato Haaland: "Ora lo conosci?", ha detto il commentatore tecnico della RAI.

Ricordiamo che ieri Haaland si era espresso così su Pio Esposito: "A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".