Per la quarta giornata di Leaghe Phase in Champions, al Lotto Parkk tra Union Saint-Gilloise e Inter, la UEFA ha designato Glenn Nyberg. Il fischietto svedese ha come assistenti i connazionali Andreas Soderkvist e Mahbod Beigi, con Adam Ladeback nelle vesti di quarto uomo. La sala VAR parla invece spagnolo con la presenza di Guillermo Cuadra Fernandez, coadiuvato da Javier Iglesias Villanueva.

Nel complesso prestazione positiva per la squadra arbitrale, che collabora bene nelle situazioni chiave. A seguire gli episodi più importanti da moviola.

17' - Esposito protesta perché andando a contrasto Leysen intercetta a suo dire il pallone con un braccio da terra. Per l'arbitro non c'è nulla di irregolare e lascia correre.

26' - Proteste vibranti di Burgess per un fallo fischiatogli contro su un contrasto aereo a centrocampo con Esposito. Il difensore colpisce alla nuca l'avversario e con un altro arbitro rischierebbe anche l'ammonizione.

29' - Lautaro protesta per una trattenuta in area belga da parte di Leysen, Nyberg lascia correre e il check del VAR conferma. L'entità dell'intervento non è giudicata tale da essere irregolare.

31' - Cartellino giallo esagerato per De Vrij che arriva in anticipo su Zorgane colpendo il pallone ma l'irruenza dell'intervento spinge l'arbitro ad ammonirlo. Troppo severo.

41' - L'Inter sblocca lo 0-0 con Dumfries, che da azione d'angolo si ritrova il pallone sul sinistro nell'area piccola e lo gira in rete. Pallone che gli arriva dopo un contrasto aereo in cui Bisseck tocca la sfera con la mano, ma in virtù del nuovo regolamento se l'infrazione non è commessa da chi segna non viene più punita. Infatti il VAR non segnala nulla.

50' - Episodio chiave: Lautaro stacca di testa e Mac Allister 'mura' con la mano destra altissima il pallone. Dopo qualche secondo Nyberg viene richiamato al VAR e assegna giustamente il rigore.

62' - Contatto in area nerazzurra Dumfries-Niang, l'esterno dell'USG salta l'olandese poi, come se venisse trattenuto, frana a terra e prosegue mentre l'avversario attende docilmente che Sommer esce a impossessarsi del pallone. Nyberg fa proseguire a ragione, perché Niang si lascia cadere al primo contatto in modo plateale.