Ignazio La Russa, presidente del Senato, prova a chiudere la polemica a distanza con il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso dopo i fatti di Chisinau. La Russa annuncia la sua presenza stasera al Meazza per la gara contro la Norvegia: "Sarò lì per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza e intendo né fisica né verbale", scrive su Facebook.
La Russa approfitta per fornire una precisazione rispondendo a Gattuso che ieri ha dichiarato come a suo modo di vedere non abbia visto la partita: "Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il CT denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente. Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita". Infine, l'annuncio:" Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal CT ) senza motivo".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:40 Francia, Deschamps: "Annuncerò i convocati per il Mondiale nella seconda metà di maggio"
- 17:25 Domani Malta-Polonia, Zielinski diffidato. Il ct Urban: "Ovviamente ci saranno dei cambi"
- 17:10 Adani: "Coppia Esposito-Retegui stasera con la Norvegia? Pio con la Moldova è entrato molto bene"
- 16:55 La Russa prova a chiudere la polemica con Gattuso: "Tiferò Italia a San Siro e lo invito al Senato"
- 16:40 Kek, CT Slovenia: "L'infortunio di Oblak è peggiorato". Apprensione anche per l'Atletico Madrid
- 16:25 Paesi Bassi, Koeman sul forfait di Dumfries: "Volevamo tenere tutti in squadra, ma l'Inter lo ha richiamato"
- 16:10 Trevisani: "L'Inter è molto più forte dell'anno scorso, come fa a non essere la favorita per lo scudetto?"
- 15:55 Marotta: "Sarò sempre riconoscente a Giovanni Borghi, grazie a lui sono diventato dirigente"
- 15:40 L'Equipe parla di Pio Esposito: "È lui che fa venire l'acquolina in bocca all'Italia"
- 15:25 Runjaic: "La prima vittoria contro l'Inter la cosa più bella da quando sono all'Udinese"
- 15:10 GdS - Chivu, passione NFL: il tecnico dell'Inter è al Bernabeu per la gara tra Dolphins e Commanders
- 14:55 Sconfitta beffa per l'Inter Women: le nerazzurre si divorano di tutto, il Napoli vince 1-0 in contropiede
- 14:40 Nazionale, Gattuso: "Non possiamo piacere a tutti, ma siamo orgogliosi della gente che ci vuole bene"
- 14:25 Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo in Nazionale. Stasera è importante vincere anche per noi stessi"
- 14:10 De Vrij fuori dalla Nazionale, Van Hanegem critico: "È stato il miglior giocatore degli Europei"
- 14:00 Problema al polso, Calhanoglu saluta la Turchia: l'interista non convocato per la gara con la Spagna
- 13:50 Firenze, tensione Fiorentina-Comune per i lavori al Franchi. Ferrari: "Che differenza con Milano"
- 13:30 Azzurri pronti a ricevere il sostegno di San Siro: quasi 68 mila spettatori per Italia-Norvegia di stasera
- 13:10 Altafini: "San Siro resta lo stadio più bello, ma è incredibile che Inter e Milan non abbiano uno stadio di proprietà"
- 12:43 Corsera - La notte di Pio tra azzurro e nerazzurro. Tra presente, futuro e derby all'orizzonte
- 12:29 Calzona crede nell'Italia e sta con Gattuso: "Mondiale? Ce la faremo. La Nazionale va sostenuta sempre"
- 12:14 Cabrini: "Dimarco valore aggiunto. Pio Esposito può rappresentare una svolta, ma bisogna far giocare i ragazzi"
- 11:59 Sucic conquista i tifosi dell'Inter: la magia contro la Fiorentina premiata come eFootball Goal of the Month di ottobre
- 11:44 L'Inter Women fa visita al Napoli, Piovani sceglie il 4-3-2-1: le formazioni ufficiali
- 11:28 TS - Dumfries, allarme rientrato: l'olandese col Milan ci sarà. Da domani in gruppo
- 11:13 TS - Solet e Ordonez sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter. Ma occhio anche a due giovani seguiti dalla Juve
- 10:58 Il bianconero Briatore: "Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli"
- 10:43 GdS - Derby da tutto esaurito: l'Inter punta al record d'incasso, le cifre. Speranza per le coreografie nelle Curve
- 10:28 CdS - Specialisti derby e gol contro il Milan: Lautaro il più decisivo dell'Inter, Zielinski in scia con quattro gol
- 10:13 CdS - Chivu fa gruppo: il tecnico dell'Inter porta lo staff a cena... da Zanetti
- 09:59 GdS - Inter-Milan, derby d'alta quota: solo Londra come Milano. Negli ultimi 20 anni solo due scontri simili
- 09:43 InterNazionali - L'Italia sfida la Norvegia: stasera a San Siro cinque interisti titolari. Chance Esposito
- 09:29 Qui Milan - Rabiot verso una maglia da titolare nel derby. Gimenez in panchina?
- 09:14 Albertini applaude Chivu: "Ha trovato il modo di rimotivare un gruppo da anni al top e di inserire i giovani. Non era scontato"
- 09:00 Baccin racconta l'Inter U23: "Ogni stagione c'è un obiettivo chiaro, Oaktree studia i top club". Vecchi: "Dialogo costante con Chivu"
- 08:45 GdS - Calhanoglu in gol con la Turchia: è diffidato, contro la Spagna possibile turno di riposo con vista derby
- 08:30 CdS - Inter, in rosa non c'è una valida alternativa a Dumfries: presto bisognerà intervenire
- 08:15 GdS - Thuram segue il 'Piano Chivu': duro lavoro ad Appiano per ritrovare il top della forma. Dal 1' nel derby
- 00:00 Bello lo stadio nuovo, belle le parole, bello tutto... Ma ora potete andare: fra poco sarà clima derby
- 23:45 Mazzarri: "Sono stato l'unico a restare quattro anni con De Laurentiis. Le scuse? Difendevo i miei giocatori"
- 23:30 Bufera Reggina per i casi Blondett e Montalto, il tecnico Torrisi: "Succede anche in altri club, prendete Icardi"
- 23:15 Polonia, pericolo diffida per Zielinski e Zalewski: con un giallo salterebbero la semifinale playoff
- 23:00 Trento, Tabbiani guarda avanti: "Il filotto con Inter U23, Alcione e Cittadella ci dirà chi siamo"
- 22:45 InterNazionali - La Svizzera batte 4-1 la Svezia ed è (quasi) ai Mondiali: 90 minuti per Akanji
- 22:30 Turchia, Montella: "Calhanoglu? Contro la Spagna gestiremo i diffidati. Oggi ha corso tanto"
- 22:15 Tardelli: "Gattuso bravo a ribaltare la situazione. Tra i segnali Pio Esposito: ormai è una realtà"
- 22:00 Mandorlini: "Trapattoni grande allenatore, mi fa ridere chi lo definisce un difensivista"
- 21:46 Gioco aggressivo e recupero alto, ma un solo interista tra i dieci più fallosi della Serie A
- 21:32 L'ex Inter Faraoni è ancora senza squadra, ma a breve la situazione cambierà: pronto a ripartire dalla Serie C
- 21:18 Calhanoglu, possibile riposo contro la Spagna: "C'è il rischio giallo". E c'è anche il derby alle porte
- 21:04 Gol, assist e tiri: l'Inter comanda tre volte. E la fase difensiva è strettamente connessa alla capitalizzazione
- 20:50 Altobelli: "Avrei potuto vincere di più con l'Inter, per amore ho sempre rifiutato tante offerte. Rifarei tutto"
- 20:36 Chi dà una mano all'Italia? Negli ultimi 10 anni Juve e Inter le squadre con più giocatori in azzurro
- 20:22 Sky - Italia-Norvegia, Gattuso torna al 3-5-2 e si affida ai nerazzurri: titolari tutti i 5 interisti. La probabile formazione
- 20:07 GdS - Rebus Luis Henrique, l'Inter punta Norton-Cuffy del Genoa e sfida il Napoli: i dettagli
- 20:00 InterNazionali - Rigore e autogol provocato, Calhanoglu trascina la Turchia contro la Bulgaria: ma sarà playoff
- 19:41 L.R. Vicenza, Talarico: "Contro l'Inter U23 vittoria che dà più di tre punti. La corsa sotto la curva..."
- 19:26 InterNazionali - Svizzera-Svezia in campo stasera, il nerazzurro Akanji in campo dal 1'
- 19:12 Pio Esposito cresce e ha la fiducia di Gattuso, l'analisi di Giannitti: "Qualcosa sta nascendo"
- 18:58 Hans Kraay deluso dalla prova di Geertruida: "Dumfries trasmette un'energia contagiosa"
- 18:44 Verona, Frese ripensa all'autogol con l'Inter: "Non ho avuto una nottata facile. Ma sono cose che capitano"
- 18:30 videoInfallibile dal dischetto: Calhanoglu è una garanzia, Turchia in vantaggio contro la Bulgaria
- 18:15 Tutti a casa. Anzi no!
- 18:02 Haaland: "Pio Esposito? Non so molto di lui, sono onesto. Ma se gioca nell'Inter è perché ha qualità"
- 17:48 Pinetina, oggi lavoro per tre degli infortunati: presente Dumfries. Domani giornata di riposo per tutti
- 17:40 InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
- 17:35 Primavera 1, gli orari delle prime gare del 2026: con Juve e Milan si gioca di sabato alle 13
- 17:20 Sarri, De Laurentiis, Ancelotti e ora... Dimarco: focus sui calendari intasati, ma all'orizzonte nessun cambiamento
- 17:07 Futuro Sommer lontano dall'Inter? Moretto: "Permanenza più che in bilico, valutazioni a inizio 2026"
- 16:53 Scaroni sicuro: "Gli stadi moderni primo passo per far ripartire il calcio italiano e non solo"