Ignazio La Russa, presidente del Senato, prova a chiudere la polemica a distanza con il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso dopo i fatti di Chisinau. La Russa annuncia la sua presenza stasera al Meazza per la gara contro la Norvegia: "Sarò lì per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza e intendo né fisica né verbale", scrive su Facebook.

La Russa approfitta per fornire una precisazione rispondendo a Gattuso che ieri ha dichiarato come a suo modo di vedere non abbia visto la partita: "Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il CT denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente. Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita". Infine, l'annuncio:" Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal CT ) senza motivo".