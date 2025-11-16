Intervenuto presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel corso di un seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato di uno dei temi di questo periodo, ovvero quello di diminuire le squadre di massima serie da 20 a 18, rivelando come sia in atto un tentativo concreto di portarle addirittura a 16. Ed esprimendo la propria netta opposizione: "Io sono profondamente contrario a questo tentativo che c'è in atto, che è molto serio e concreto, di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16. A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province".

Il patron dei salentini evidenzia inoltre: "La storia che sta scrivendo il Lecce in questi anni è una bella storia di raccontare. Secondo me la Serie A di questi anni sarebbe stata meno interessante. Abbiamo raccontato in questi quattro anni partite epiche, giocatori che partendo dalla Primavera giocano al Manchester United, 22mila abbonati, 5mila tifosi in trasferta. Tutto questo, con 16 o 18 squadre, non si racconterà più.