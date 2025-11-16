La situazione di Oblak viene costantemente monitorata dall'Atletico Madrid anche in vista dell'impegno contro l'Inter in Champions League. Nel caso in cuo lo sloveno non ce la facesse, Marca spiega che subentrerebbe Musso. Il portiere argentino ha alzato l'asticella, ma non è ancora riuscito a sottrarre minutaggio (oltre alla Copa del Rey disputata la scorsa stagione) a Oblak, la cui posizione ha ora sollevato preoccupazioni a causa delle dichiarazioni di oggi del CT della sua nazionale.