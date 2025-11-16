Lele Adani ha espresso per RAI Sport il suo parere sulla volontà di Gennaro Gattuso di affidarsi al tandem composto da Pio Esposito e Mateo Retegui nella sfida di questa sera contro la Norvegua: "Pio Esposito è entrato molto bene al fianco di Retegui, ha fatto anche gol nell'ultima gara. Abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere, anche se abbiamo fatto tanta fatica.Il fatto di cambiare tutti i giocatori era in preventivo prima della sfida contro la Moldavia, visto che sono poco più che amichevoli visto che con merito la Norvegia passerà come prima del girone".