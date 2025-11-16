Sebbene sia presto per parlare di mercato, specie di quello estivo, alla scadenza di contratto dei vari Acerbi, De Vrij e Darmian mancano sette mesi e mezzo, tutti da giocare e da vivere con le conseguenze del caso. Ma al netto del tempo a disposizione, "Marotta, Ausilio e Baccin sanno che al 90% nell’estate 2026 dovranno ingaggiare almeno un difensore centrale, se non due", ricorda Tuttosport che nel suo spazio dedicato all'Inter si proietta già all'Inter del futuro. Akanji è arrivato dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, e quasi sicuramente "verrà acquistato a prescindere dalle condizioni per l’obbligo, sempre che, ovviamente, non ci sia la necessità di comprare un difensore già a gennaio". Ma se Chivu potrà resistere fino a fine anno, i due difensori oggi in cima alla lista sono: Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge e Oumar Solet, 25enne dell'Udinese, ben noto dalle parti di Viale della Liberazione, dove il suo profilo era stato già vagliato l'estate scorsa.

"Ordonez vale molto, più di 30 milioni, Solet almeno 25" precisa il quotidiano torinese che parla anche di altri profili: da Gila della Lazio, ai due giovani Muharemovic del Sassuolo (classe 2003; i bianconeri vantano il 50% sulla futura rivendita) e Tiago Gabriel del Lecce (2004). I ragionamenti sul futuro sono dunque iniziati in quel di Porta Nuova a Milano, ma "il presente - o quasi - dice derby, in programma domenica 23 novembre, quando Chivu dovrà decidere proprio quale centrale fra Acerbi, De Vrij e Bisseck schierare contro Leao e Pulisic".