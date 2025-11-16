L'ipotesi era nell'aria, ora è confermata: Hakan Calhanoglu non prenderà parte alla sfida contro la Spagna, gara valida per l'ultima giornata dei gironi di qualificazioni ai Mondiali. Alla base della decisione della Federcalcio turca c'è un problema fisico accusato dal centrocampista dell'Inter, come spiegato in un comunicato dove si legge che Calha è stato escluso da causa di un infortunio al polso destro subito durante la partita contro la Bulgaria.

La nota della TFF annuncia inoltre İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nazionale giovanile sono stati inclusi nella lista preliminare.