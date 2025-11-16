La storia sportiva tra Mauro Icardi e il Galatasaray potrebbe proseguire oltre il 30 giugno 2026, data in cui scade il contratto con i turchi dell'ex attaccante dell'Inter. A dirlo è Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, dopo aver intervistato l'agente George Gardi, che ha raccontato un retroscena di mercato clamoroso riguardante il bomber rosarino e il suo feeling con il Gala: "Nell'estate del 2023 ha rifiutato un'offerta da oltre 120 milioni netti in tre anni dall'Arabia Saudita per l'affetto che stava ricevendo dai tifosi, e ha scelto di rimanere al club. È sicuramente uno dei migliori giocatori che il club abbia avuto negli ultimi anni".