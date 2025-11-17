C'era anche l'Inter a Madrid per la sfida di Nfl tra Miami Dolphins e Washington Commanders. A rappresentare i nerazzurri, Christian Vieri, che ha partecipato ai giochi organizzati nel Fan Village dei Miami Dolphins indossando la maglietta speciale Inter x Nfl.

Vieri, si legge nel comunicato del club nerazzurro, ha incontrato e salutato il commissioner della NFL, Roger Goodell, e Dan Marino, Legend dei Miami Dolphins prima di assistere alla partita (16 a 13 dei Dolphins).