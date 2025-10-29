È Simone Sozza l'arbitro designato per dirigere Inter-Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Costanzo e Passeri, con Fourneau quarto uomo. In sala VAR c'è invece Ghersini, coadiuvato da Chiffi.

Arbitraggio pienamente insufficiente di Sozza che vede male (con la complicità della sala VAR) in più di un episodio, soprattutto quelli nell'area di rigore viola con i due placcaggi in stile rugby di Comuzzo su Esposito: si tratta di due calci di rigore solari negati ai nerazzurri. Il direttore di gara è invece 'costretto' a fischiare il penalty senza esitazione nel contatto Viti-Bonny.

4' - Gudmunsson si prende un rischio spingendo sulla schiena Lautaro in area di rigore, Sozza lascia correre e il VAR conferma la scelta di campo: il contatto è leggero, infatti l'interista non accenna neanche la protesta.

14' - Manca un giallo per Gudmundsson: l'islandese interviene in scivolata sul piede di Lautaro che resta a terra, Sozza concede il vantaggio ma poi dimentica il cartellino nel taschino.

25' - Calhanoglu prova a saltare di testa, Gudmundsson lo sbilancia e prova ad involarsi verso la porta: Sozza fischia giustamente il fallo e blocca l'azione.

30' - Barella crossa sul secondo palo, Comuzzo (che non guarda mai il pallone se non durante una prima preparazione del traversone) cintura Esposito in maniera prolungata e lo atterra in area: per Sozza non c'è nulla e anche in questo caso il VAR conferma la decisione di campo, rimanendo colpevolmente in silenzio. Il contatto è da calcio di rigore.

49' - Ammonizione corretta per Viti, che blocca la ripartenza dell'Inter atterrando Barella.

54' - Altro placcaggio in area di Comuzzo su Esposito, questa volta con il braccio 'a cravatta' sul collo dell'attaccante dell'Inter che è già in posizione di vantaggio in zona gol: Sozza non fischia, stavolta il VAR decide di intervenire ma anche di confermare clamorosamente la decisione di campo. Altro rigore solare negato all'Inter.

61' - La Fiorentina parte in contropiede e Sozza, in collaborazione con il quarto uomo Fourneau, fa entrare in campo Pablo Mari (che era fuori dal terreno di gioco per dei soccorsi) con l'azione viola in corso proprio in quella zona di campo. Tanto che il difensore riceve palla e lancia Kean. Altra decisione incomprensibile dalla squadra arbitrale.

65' - Esposito perde palla e trattiene Fazzini: ammonizione giusta per l'interista.

87' - Bonny anticipa secco Viti in area, il difensore lo stende in scivolata: questa volta Sozza è obbligato a fischiare il calcio di rigore, poi trasformato da Calhanoglu per il 3-0 nerazzurro. Il calciatore viola viene espulso per doppia ammonizione.