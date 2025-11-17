Male gli azzurri anche nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Si salvano in pochi, anche Dimarco e Pio Esposito.

Esposito 6,5 (il migliore) - Almeno lui fa il Pio, come chiede Gattuso: è “9 dentro”, si vede da come si gira per l’1-0. Allarga di testa il 2-0, ci prova altre volte: vivo fino alla fine.

Dimarco 6 - Infierisce sul galleggiare svagato di Ryarson mettendo il piede due volte nell’1-0 e recapitando a Pio una pennellata per il raddoppio. Cerca il 2-1, Nyland dice no.

Bastoni 4,5 (il peggiore) - Il primo a crollare, come a Oslo. Sorloth è un elastico sfilacciato per 45’, poi è tutta una salita, in affanno, con errore grave sul 3-1.

Barella 5 - Per un po’ il dialogo fitto con Dimarco è tossico per la Norvegia, ma se si deve lottare - sarebbe il suo pane - un giallo sulla coscienza lo condiziona

Frattesi 4,5 - Diffidato ma rilanciato, ha riserve di energia che sprigiona a fatica: più lotta che arrembaggi, però si sente poco ed è il primo a non tamponare Nusa che pareggia.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 17 novembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
