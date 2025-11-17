Da una sfida a San Siro all'altra, il presidente del settore tecnico azzurro Demetrio Albertini, ieri presente a Italia-Norvegia, si è fermato a rispondere ai colleghi presenti in mista che lo hanno stuzzicato anche sulla prossima sfida in programma al Meazza, il derby tra Inter e Milan.

Il prossimo fine settimana torna il Derby di Milano. Che partita si aspetta?

"Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. Il Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".

Dove può arrivare questo Milan?

"Può lottare per lo Scudetto fino alla fine. Anzi, deve farlo, è la base per capire. E come Milan è obbligato a pensare in grande".

Pio Esposito la stupisce?

"Lui è la dimostrazione che va data fiducia ai giovani e che non è vero che non abbiamo talenti nei campionati giovanili. Ce lo diciamo sempre, ripetiamo le stesse cose ma poi non le facciamo mai. Bisogna saper aspettare i ragazzi, spero sia uno dei tanti che possa giocare titolare in una grande squadra".