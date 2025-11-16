La Norvegia, con un secondo tempo straripante, vince anche a San Siro, battendo l'Italia, costretta ai playoff. Gli azzurri conducono un ottimo primo tempo improntato su intensità, estro e dinamismo. In una delle prime sortite offensive arriva il gol del vantaggio firmato da Pio Esposito: passaggio di Dimarco per il classe 2005 che effettua un ottimo movimento e si gira alla grande con la conclusione potente dell'1-0.
Nella ripresa i norvegesi alzano il ritmo e Nusa scalda i motori in un paio di occasioni (così come Sorloth). L'esterno offensivo del Lipsia trova il timbro del pari con una conclusione deviata da Politano. Si accende la partita anche a livello di tensione e vengono ammoniti Bastoni e Pio (che ha battibeccato con Haaland).
L'Italia abbassa notevolmente i ritmi e la Norvegia fa male agli azzurri: Bobb fa una finta e mette al centro per Haaland, che scaraventa in rete la girata del sorpasso. L'attaccante del City è un cyborg e castiga ancora una volta Donnarumma. Nel finale Strand-Larsen realizza un poker umiliante per l'Italia. Azzurri costretti agli spareggi che si svolgeranno a marzo 2026.
Autore: Niccolò Anfosso
