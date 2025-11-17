Parte con l'apertura delle votazioni per scegliere il miglio gol della stagione la nuova edizione del Gran Galà del Calcio AIC, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport e marketing Demetrio Albertini Srl e l’agenzia di eventi Wonder Project Srl, che il prossimo 1° dicembre riunirà allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano i grandi protagonisti della stagione calcistica 2024-25. Il sondaggio, ormai appuntamento tradizionale e tra i più amati dai tifosi, consente di scegliere la rete più spettacolare dell’anno tra una selezione di nove gol individuati con cura dalla redazione sportiva di Rivista Undici, media partner dell’iniziativa.

I tifosi potranno fare la loro scelta fino alle 23.59 di domenica 23 novembre; tra i gol in lizza, anche quello segnato da Nicolò Barella dell'Inter nel 4-0 all'Atalanta del 30 agosto 2024. Questo l'elenco degli aspiranti successori di Marcus Thuram, che ha ricevuto il premio per l'edizione 2024 grazie alla sua gemma nel derby contro il Milan vinto 5-1:

1. 30 AGOSTO 2024 – Nicolò Barella - (Inter-Atalanta 4-0)

2. 24 MAGGIO 2025 – Riccardo Orsolini - (Bologna-Genoa 1-3)

3. 16 FEBBRAIO 2025 – Matías Soulé - (Parma-Roma 0-1)

4. 18 MAGGIO 2025 – Alessandro Deiola - (Cagliari-Venezia 3-0)

5. 8 DICEMBRE 2024 – Gustav Isaksen - (Napoli-Lazio 0-1)

6. 13 DICEMBRE 2024 – Ché Adams - (Empoli-Torino 0-1)

7. 18 MAGGIO 2025 – Ylber Ramadani - (Lecce-Torino 1-0)

8. 2 FEBBRAIO 2025 – Moise Kean - (Fiorentina-Genoa 2-1)

9. 26 OTTOBRE 2024 – Charles De Ketelaere - (Atalanta-Hellas Verona 6-1)

IL LINK PER VOTARE