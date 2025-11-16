Dagli studi di 'Dribbling', Bruno Giordano ribadisce il suo pensiero sulla squadra che a suo dire vincerà lo Scudetto: "Dall'inizio della stagione ho sempre detto che se lo Scudetto non lo vincerà il Napoli, lo vince il Milan. L'Inter? È una grande squadra ma la vedo come quella che può andare più avanti possibile in Champions e quello porta via tante energie. Purtroppo lo abbiamo visto l'anno scorso alla fine".