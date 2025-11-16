Riccardo Trevisani non cambia idea sull'Inter e sulle sue chance di vincere il campionato: "L'Inter è molto più forte dell'anno scorso, quando tutti dicevano che fosse la favorita per trionfare in campionato. E che dovesse vincere facendo cento punti - le parole del giornalista a Cronache di Spogliatoio -. Ora quanti punti dovrebbe fare? Chivu ha toccato poco, l'Inter gioca il calcio di prima, forse con più verticalità e aggressività. L'Inter è quella cosa là, ma meglio di prima, quindi come fa a non essere favorita? Il bello è chi sosteneva fosse la più accreditata nella passata stagione, oggi sostiene il contrario. Non ha senso".