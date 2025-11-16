Aspettando la data di giovedì 20 novembre, quando verranno stabiliti gli abbinamenti per i playoff che assegneranno gli ultimi posti per il Mondiale del 2026, la FIGC ha praticamente scelto quella che sarà la sede della partita di semifinale che l'Italia giocherà in casa in virtù dell'inserimento sicuro in prima fascia: secondo Sky Sport, la partita si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo. Manca solo l'ufficialità. 

Per quel che riguarda la finale, qualora si decidesse per l'Italia come squadra di casa, lo stadio scelto per il dentro o fuori potrebbe essere l’Olimpico di Roma. In questo caso, però, è ancora tutto da confermare.

Data: Dom 16 novembre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta
