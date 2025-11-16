Alla vigilia della sfida decisiva contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Leonardo Bonucci, oggi membro dello staff tecnico azzurro, ha parlato a Sky Sport trasmettendo serenità e fiducia.

Sul valore simbolico della gara, l’ex difensore ha sottolineato: “Stasera è una partita che ci deve dare continuità, l’obiettivo è vincere e arrivare alle sfide di marzo con la massima autostima. Vincere aiuta a vincere, ed è quello che vogliamo.”

I riflettori inevitabilmente sono puntati su Erling Haaland, ma Bonucci non mostra timori: “Sta dimostrando di essere uno dei migliori al mondo, ma abbiamo difensori di grande livello che hanno sempre fatto ottime prestazioni contro attaccanti così. Massima fiducia in loro. Chi lo incrocerà di più sarà Mancini, e sono sicuro che farà una grande partita, come tutto il reparto.”

Infine, uno sguardo al futuro ma con i piedi per terra: “Siamo concentrati solo su stasera. Dobbiamo goderci il momento, lo stadio sarà pieno. Poi penseremo ad arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche.”