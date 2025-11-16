Al danno della brutta sconfitta rimediata contro il Kosovo, per il CT della Nazionale slovena Matjaz Kek si aggiunge anche la beffa del problema fisico che costringerà il portiere Jan Oblak a dare forfait per la partita contro la Svezia. L'annuncio è stato dato dallo stesso tecnico dopo la partita: "Il fastidio c'era, ora il suo infortunio è peggiorato. È come se avessimo provocato negatività. Qualcun altro sarà in porta a Stoccolma, ma possiamo solo sperare che non accada nulla di peggio con Jan. Il suo ruolo è fondamentale per questa squadra, spero che possa tornare in campo presto".

Notizia, questa, che fa alzare le antenne anche all'Atletico Madrid, che dovrà valutare le condizioni del proprio estremo difensore in vista anche della sfida di Champions League contro l'Inter. Nel frattempo, scalda i motori l'ex Atalanta Juan Musso.