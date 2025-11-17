Tra i pochi aspetti positivi della nazionale c'è la prova di ieri di Pio Esposito, ancora a segno. "Giovane e forte, protagonista nell'Inter e nella nazionale - dice Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, a Radio Anch'io Lo Sport -. Una cosa bella del nostro calcio, ci deve dare spunti importanti perché diciamo sempre che necessitiamo di ragazzi nuovi e invece ci sono".

"Deve esserci voglia di dare loro delle opportunità per provare a ricostruire qualcosa di bello - dice ancora Grosso -, quel che sta accadendo ci dice che dobbiamo alzare il livello e lo facciamo mettendo dentro energia fresca e ragazzi che ambiscono a palchi importanti".

Il tecnico del Sassuolo parla anche della sfida contro l'Inter di qualche settimana fa e di quelle con Napoli e Roma. "Siamo andati a San Siro in un momento in cui stavano ancora carburando e ci hanno permesso nel finale di rientrare in una gara che avrebbero meritato di vincere prima. Sono comunque tre squadre forti, con caratteristiche diverse, che fino all'ultimo si contenderanno la vittoria del campionato".