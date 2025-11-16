Per alcuni la sosta Nazionali rappresenta anche l'occasione per concedersi un po' di svago. È il caso di Cristian Chivu che due giorni fa, racconta il Corriere dello Sport, ha deciso di portare a cena una parte del suo staff al 'Gaucho', uno dei ristoranti di Javier Zanetti. Pupi è rimasto a mangiare con il resto del team, come testimoniato da qualche scatto sui social: presenti anche Aleksandar Kolarov, Mario Cecchi, Stefano Rapetti, Gianluca Spinelli, Maurizio Fanchini, Christian Di Claudio e Matteo Torresi.

