"Annuncerò la mia squadra per la Coppa del Mondo nella seconda metà di maggio". Lo ha svelato Didier Deschamps, ct della Francia, parlando a Telefoot del momento della stagione in cui ufficializzerà la lista dei 26 prescelti per la rassegna iridata che si svolgerà nell'estate 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. I transalpini, per la cronaca, hanno strappato il pass giovedì scorso battendo 4-0 l'Ucraina.