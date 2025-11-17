Diamo insieme il via alla settimana del derby di Milano. L'Italia crolla a San Siro contro la Norvegia, ma Esposito trova il primo gol nel suo stadio e fornisce ulteriori segnali importanti. Bene anche Dimarco, insufficienti Frattesi, Barella e Bastoni. Calhanoglu rientra in anticipo ad Appiano, domani atteso anche Lautaro. Sucic e Akanji riposano? E intanto Dumfries non preoccupa.