Marco Piccinini deve fischiare spesso per tenere sotto controllo un Cagliari-Inter che rischia di incendiarsi da un momento all'altro per via dall'intensità messa da entrambe le squadre. Il metro del fischietto di Forlì è un po' ondivago sui falli e i cartellini: la soglia è alta nel primo tempo, poi nella ripresa di abbassa. Gli episodi da moviola:

2' - Mkhitaryan va a terra dopo uno scontro di gioco con Mina: fa bene Piccinini a lasciar correre.

3' - Calhanoglu frana addosso a Belotti alla ricerca di un pallone alto: fischio inevitabile.

9' - Nulla da segnalare sul gol del vantaggio di Lautaro Martinez: tutto buono, dalle posizioni al modo in cui il Toro si arrampica in area per mettere alle spalle di Caprile.

15' - Sulla trequarti campo dell'Inter, Carlos Augusto tampona Belotti: corretta la decisione dell'arbitro di assegnare la punizione al Cagliari.

20' - Rischia qualcosa Barella per il calcione rifilato a Mina, nel tentativo di recuperare palla: poteva risparmiarselo.

25' - Gioco pericoloso di Belotti ai danni di Carlos Augusto: Piccinini decreta giustamente il fallo in attacco dell'ex attaccante del Benfica.

30' - Richiamo verbale per Thuram che, dopo il fischio di Piccinini, aveva trattenuto la palla ritardando la ripresa del gioco.

32' - Piccini mantiene lo stesso metro permissivo e non ammonisce Thuram che, nel tentativo di girare il pallone in porta, finisce per rifilare un pestone a Mina.

35' - A qualche metro dall'area nerazzurra, Calhanoglu spinge Esposito allargando il braccio: per l'arbitro, il contatto è troppo lieve per assegnare un calcio di punizione.

40' - Mina ferma un'azione promettente di Thuram sgambettandolo appena dopo la linea di centrocampo: anche qui nessun provvedimento disciplinare da parte dell'arbitro.

47' - Arriva il primo cartellino giallo del match e, curiosamente, non è per un fallo: Carlos Augusto dà un calcetto a un pallone che stava per finire in campo dopo aver sbattuto contro i tabelloni pubblicitari ritardando l'azione del Cagliari, pronto a ripartire veloce con una rimessa laterale. Sanzione giusta da regolamento.

SECONDO TEMPO -

46' - Mina travolge Lautaro dopo aver mancato un colpo di testa: Piccinini deve mettere mano al fischietto dopo una manciata di secondi nella ripresa.

47' - Piccinini, un po' lontano dal punto di contatto, si perde il fallo di Ze Pedro ai danni di Lautaro, che rimane a terra dolorante.

57' - Thuram termina a terra nell'area di rigore dei rossoblu dopo aver perso l'equilibrio dopo uno slalom: non c'è nulla. Piccinini fa giustamente segno di proseguire.

59' - Ammonito Barella per uno sgambetto a Felici: esagerato.

69' - Calhanoglu, in netto ritardo, non fa in tempo a fermare la corsa e sbatte contro Folorunsho: ha rischiato qualcosa qui il turco.

79' - Probabilmente è Luperto l'ultimo a toccare nella mischia che si accende in area di rigore: manca un corner all'Inter.

82' - Regolarissimo il primo gol di Pio Esposito in Serie A che vale il raddoppio dell'Inter.