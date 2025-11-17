Dopo l'amara serata di ieri sera a San Siro, dove l'Italia di Gattuso ha subito ancora una volta la furia di una Norvegia matematicamente al Mondiale, per gli interisti presenti sugli spalti del Meazza ma soprattutto per quelli ieri sera in campo è già tempo di voltare momentaneamente pagina e in attesa di riprendere il filo azzurro il prossimo marzo per i playoff in vista del Mondiale è tempo di tornare a pensare all'Inter. Inizia difatti oggi la settimana più attesa dai cittadini del capoluogo meneghino: la settimana del derby di Milano. In vista della prima stracittadina stagionale, Sky Sport fa il punto di casa nerazzurra.

Il primo a rientrare dalla sosta Nazionali è stato, straordinariamente, Lautaro Martinez, rientrato a Milano già ieri e ieri sera presente a San Siro a vedere l'Italia. Il capitano sarà il primo a rivedersi ad Appiano Gentile, dove si presenterà già domani. Un giorno prima rispetto ai compagni italiani che rientreranno alla Pinetina mercoledì, per poter usufruire di due giorni di riposo dopo le fatiche post-Norvegia. Mercoledì rientreranno anche Sucic, Zielinski e Calhanoglu, esentato dall’ultima sfida con la Turchia. Mentre per Akanji bisogna attendere giovedì, anche lo svizzero però potrebbe a sua volta essere risparmiato almeno in parte nell’ultima sfida della sua Svizzera. Sosta positiva per Chivu che dovrà monitorare le condizioni di Dumfries, rientrato anzitempo dopo il problemino fisico riscontrato con l'Olanda, ma filtra ottimismo e l'ex PSV spera di esserci per il derby.