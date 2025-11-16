L'ex centrocampista Fernando Tissone, interpellato da NewsSuperscommesse, ha espresso alcune convinzioni personali sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole: "Difficile individuare una squadra favorita. In lizza metto principalmente il Napoli e l'Inter. Poi, non sottovaluterei la Juventus, che nonostante non sia partita benissimo può fare grandi cose con Luciano Spalletti. Anche il Milan e la Roma possono dire la loro. Insomma, è una classifica diversa rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Credo che ci sarà equilibrio ancora a lungo".