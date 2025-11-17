I colleghi di Transfermarkt hanno realizzato la top undici dei giocatori italiani più costosi attualmente in Serie A. Tra i pali c'è Meret, con Bellanova e Spinazzola esterni di difesa. La coppia centrale è formata da Bastoni e Buongiorno. In cabina di regia Locatelli, affiancato da due interisti: si tratta di Barella e Frattesi. In attacco tridente composto da Kean, Scamacca e Bernardeschi.