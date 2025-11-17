Lega Serie A ha pubblicato la sua classifica dei migliori 15 gol del mese di ottobre. Nella carrellata delle reti più belle figurano anche i gol di André Anguissa e Scott McTominay in Napoli-Inter, ben distanziati però dalla perla di Petar Sucic che è valsa ai nerazzurri il 2-0 nel match contro la Fiorentina, con quella giocata nel breve a ipnotizzare tutta la difesa viola.

Non è però il croato a prendersi la prima posizione della hit parade: il gradino più alto del podio se lo prende infatti Federico Bonazzoli con la rovesciata che ha permesso alla Cremonese di portarsi in vantaggio nel match poi vinto in casa del Genoa.