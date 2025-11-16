Andrea Bargnani, ex giocatore di pallacanestro con un trascorso anche nella NBA e oggi nuovo Executive Advisor della LBA italiana, ha parlato ai microfoni di Italia Oggi del progetto NBA Europe, la nuova lega di pallacanestro europea ormai in rampa di lancio e che potrebbe coinvolgere anche la proprietà dell'Inter di Oaktree: "Sono super favorevole, a patto che non cannibalizzi le leghe domestiche. Deve aggiungere valore, diventare la massima competizione europea della pallacanestro, simile alla Champions League nel calcio. Così sarà un acceleratore incredibile".