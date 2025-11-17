La Roma è in testa insieme all’Inter. Casualità o merito? Non ha dubbi, Walter Sabatini che interpellato, da Il 'Tempo', a rispondere sull'attuale vetta di Serie A che vede due sue ex squadre in coabitazione. "Esclusivamente merito dell’allenatore, perché si vedono le caratteristiche che lo hanno contraddistinto negli anni, ma anche dei calciatori. Ci sono tutti i segnali di una squadra forte. La Roma sta crescendo e tutto questo fa pensare a qualcosa di magico" ha detto l'ex dirigente nerazzurro.

Lo scudetto è un sogno o ci si può pensare realmente?

"Nella Roma vedo miglioramenti di partita in partita. Se continua questo percorso, certamente può aspirare a qualsiasi cosa. D’altronde, lottando per la Champions League è inevitabile o quasi scontato che lotti anche per lo scudetto. Se lotti per il quarto posto devi vincere le partite e vincendole ti avvicini anche a quello che hai definito un sogno".