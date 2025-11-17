"Quando si vince si è tutti felici, quando si perde così ci sono mille recriminazioni. E' l'ennesima volta che perdiamo a Milano, nonostante un primo tempo più che dignitoso". Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, commenta a Radio Anch'io Lo Sport la sconfitta di ieri della nazionale contro la Norvegia.

"Abbiamo comunque la prospettiva di un ingresso al Mondiale che ancora ci giochiamo. Chiaro ci si senta traditi, ma coltiviamo la speranza che si riaccenda qualcosa in campo e sono ancora convinto che si possa farcela. La finestra per uno stage? Penso che sia possibile averla, è interesse comune che gli azzurri vadano ai Mondiali, al di là delle polemiche. Sono convinto si troverà un'intesa", dice ancora Abodi.

"Mancana di talento? Le altre discipline dimostrano che ancora abbiamo talento, è strano che nel calcio fatichi ad emergere - dice ancora il ministro -. Viene dato poco spazio ai giovani italiani, dobbiamo fare un esame di coscienza. Credo che il calcio abbia sacrificato il talento negli ultimi vent'anni, dando molta attenzione alla funzionalità del gioco, più che al talento. Ieri c'erano in campo Nusa e Bobb, vent'anni o poco più: hanno un rapporto col pallone che fatichiamo a sviluppare".