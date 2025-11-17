Daniele Adani commenta a La Domenica Sportiva il momento complicato della nazionale italiana di calcio. "Preoccupato? Degli spareggi no, del livello della nostra Italia in assoluto sì ma questo lo sapevamo prima di andare a Oslo", dice.

"Tanti giovani norvegesi sono andati via presto per formarsi, in Belgio o in Inghilterra - prosegue -. Ci sono tanti movimenti che crescono, l'Italia non è più forte come una volta e lo sappiamo, ma per il sorteggio sono molto fiducioso perché non troveremo nazionali più forti e nell'equilibrio l'Italia fa il suo".