"È vero, purtroppo non hanno partecipato a due Mondiali di fila, ed è un vero peccato", ha detto Gianluca Zambrotta a NRK, dove ha parlato della Nazionale italiana, grande assente dei due Tornei precedenti, "è strano vedere una nazionale come l'Italia, con la sua storia e i suoi successi internazionali, fuori da una competizione così importante".

Nonostante il momento attuale molto delicato, il calcio italiano ha avuto un acuto con il successo all'Europeo del 2021:

"Dobbiamo ricordare che l'Italia ha vinto il Campionato Europeo nel 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid. Non dobbiamo dimenticarlo. Tuttavia, è chiaro che è passato troppo tempo dall'ultima volta che hanno partecipato a un torneo importante come il Mondiale".

Ma che avversario è la Norvegia? L'ex terzino bianconero ha risposto così:

"Se si guardano i numeri, è chiaramente l'attacco a fare la differenza. È una squadra che crea molto, costruisce molte occasioni e riesce a concretizzarle grazie agli attaccanti, con Haaland come punto di riferimento più importante. È una squadra giovane, dinamica, offensiva, con una difesa solida. Non subiscono molto, e questo è importante. È una squadra che mi piace e che ha giocato un ottimo calcio negli ultimi anni".