Tra domani e giovedì, Cristian Chivu riaccoglierà alla Pinetina dieci giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali per cominciare a preparare nel migliore dei modi il derby di Milano, in programma domenica sera. Una partita nella quale spera di ritrovare la titolarità dopo quasi due mesi Marcus Thuram, che in questi giorni è rimasto ad Appiano Gentile approfittando della sosta per rimettersi in forma al cento per cento. Recuperato anche Matteo Darmian, uscito finalmente dai box dove era finito per un risentimento al soleo accusato prima di Roma-Inter. Non sarà della partita contro il Milan, invece, Henrikh Mkhitaryan, che avrà bisogno di un'ulteriore settimana per smaltire l'infortunio patito in Napoli-Inter. Non preoccupa, infine, la situazione di Denzel Dumfries, tornato in anticipo in Italia per un problemino alla caviglia che gli ha impedito di giocare con i Paesi Bassi.