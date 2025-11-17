Le pagelle di Tuttosport puniscono gli azzurri e tra questi anche gli interisti in campo. Bastoni ne esce con un pesante 4,5: buon primo tempo, ma nel secondo va in difficoltà contro Sorloth, dimentica Haaland sul 2-1 e sbaglia l'appoggio da cui nasce il tris.

A centrocampo 5,5 a Frattesi, vivace ma poi tradito dallo scarso minutaggio nelle gambe e troppo morbido sull'1-1 di Nusa. Stesso voto per Barella, bravo a far fluire il gioco sulla sinistra, vince il duello con Berg ma non con Thorsby. Bene Dimarco 6,5: confeziona il vantaggio azzurro, poco prima aveva sfiorato la rete del possibile vantaggio. Piazza un altro ottimo pallone sulla testa di Esposito. Infine proprio l'attaccante, che chiude anch'egli con un 6,5. Il movimento che lo manda a bersaglio è da centravanti di razza. Poi spreca l'occasione per il raddoppio.