Ci sono anche due esponenti di spicco per l’Inter sugli spalti a San Siro per la sfida tra Italia e Norvegia. In tribuna vip sono stati infatti inquadrati il ds nerazzurro Piero Ausilio e la top manager di Oaktree Katherine Ralph. Al momento l’Italia vince 1-0, servirebbero altri 8 gol senza subirne per evitare i playoff.