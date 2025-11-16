Sono tre gli impegni restanti nel mese di novembre per l'Inter di Cristian Chivu, che vuole continuare a battere il ferro finché è caldo. E le quattro vittorie consecutive con Fiorentina, Verona, Kairat e Lazio hanno sicuramente fornito un'impronta di fiducia notevole a tutto il collettivo, che adesso guarda ai confronti della seconda metà di novembre. Derby, poi Atletico Madrid e si conclude con il Pisa. Tre confronti importantissimi per gli equilibri del Biscione nelle due competizioni.